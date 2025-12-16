Şampiyonluk kutlamasında dehşet saçmıştı! Cezası açıklandı

Mahkemenin, Paul Doyle'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verdiğini açıklayan Yargıç Menary, saldırının kalabalıktaki sivillerin müdahalesi sayesinde sona erdiğini ve daha ağır sonuçların bu sayede önlendiğini vurguladı.

Yargıç Menary, Doyle'un aracıyla kalabalığın içine defalarca hızla girerek çok sayıda kişiyi ezdiğini, bazı mağdurların aracın altında kaldığını ve saldırının geniş çaplı zarara neden olduğunu kaydetti.

Liverpool Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan Yargıç Andrew Menary, 53 yaşındaki Doyle'un 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği eylemin, "insan hayatını hiçe sayan, korku ve panik yaratan eylem" olduğunu belirtti.

79 KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEP OLDU

Liverpool Futbol Kulübü'nün 26 Mayıs'ta gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlaması sırasında bir araç, Water Street'te toplanan yüzlerce taraftarın arasına dalmıştı.

Merseyside Polisi, olay yerinde gözaltına aldığı şahsın adını açıklamasa da 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğu bilgisini paylaşmıştı. Olayda yaralanan 79 kişiden en küçüğünün 9, en yaşlısının 78 yaşında olduğu belirtilmişti.

Polis, daha sonra yaptığı açıklamada, araçla taraftarların arasına dalan kişinin kentte yaşayan 53 yaşındaki Paul Desmond Sanders Doyle olduğunu bildirmişti.