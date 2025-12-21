San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü

ABD'nin San Francisco kentinde büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Olay nedeniyle 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie yaptığı açıklamada, "Gece yağmur geliyor. Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa, evde kalın" ifadelerini kullandı.

San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü
AA İHA

ABD'nin San Francisco kentinde dün akşam, kentin neredeyse üçte birini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve birçok mahalle karanlığa gömüldü.

San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü

KESİNTİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kesinti nedeniyle restoran ve dükkanlar kapatılırken, elektrik kesintisi toplu taşımada aksamalara yol açtı ve bazı istasyonların hizmet dışı kalmasına neden oldu.

San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü

İŞTE KESİNTİNİN NEDENİ

İtfaiye yetkilileri elektrik kesintilerinin, kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi'nin (PG&E) trafo merkezlerinden birinde çıkan yangın nedeniyle yaşandığını açıkladı.

San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü

YETKİLİLERDEN "EVDE KALIN" UYARISI

San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie yaptığı açıklamada, "Gece yağmur geliyor. Dışarı çıkmanız gerekmiyorsa, evde kalın" dedi.

San Francisco’da şoke eden kesinti: Şehir karanlığa gömüldü

Kentin ana elektrik sağlayıcısı Pacific Gaz ve Elektrik Şirketi (PG&E) tarafından yapılan açıklamada, elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için yetkililerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Elektriğin tamamen ne zaman yeniden verileceği ise henüz netlik kazanmadı.