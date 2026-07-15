San Francisco’da tekne faciası: 1 kişi öldü, 3 kişi kayıp
ABD’nin San Francisco kentinde aynı aileden çok sayıda kişiyi taşıyan tekne Alcatraz Adası yakınlarında battı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti açıklarında tekne battı.
Yetkililer, çoğunlukla aynı aile üyelerini taşıyan teknenin, kent açıklarındaki turistik Alcatraz Adası yakınlarında alabora olduğunu duyurdu.
Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin tekneyi "neredeyse tamamen suya batmış" ve motoru açık halde bulduğunu açıkladı.
Teknedeki 16 kişinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kazanın başta yangın nedeniyle meydana geldiğinin bildirildiğini aktaran yetkililer, henüz bu yönde delil bulunmadığını, yaralanan birkaç kişide de yanık izine rastlanmadığını ifade etti.