San Sebastian halkı Filistin'e destek için "soykırımı durdurun" sloganıyla yürüdü

Filistin'e destek veren "Gernika-Palestina" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla düzenlenen gösteride, "Filistin halkının İsrail tarafından yok edilmesine son verilmesi için uluslararası toplumun, İsrail hükümetini ateşkesi yeniden başlatmasına yönelik tüm imkanları zorlaması" çağrısı yapıldı.

"Soykırımı durdurun, İsrail derhal ateşkes" başlığı altında yürüyen San Sebastianlılar, "Katil İsrail", Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Gösteride okunan manifestoda, "2 ay süren ateşkes umudunun ardından İsrail'in bir kez daha Trump yönetiminin açık desteğiyle ve uluslararası toplumun kaygısızlığıyla Gazze'de saldırıları başlattığı, Filistin halkını bir kez daha su ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bıraktığı" ifade edildi.

Manifestoda, "Gazze'de insani yardım ve daha onurlu bir yaşam koşulları bir kalem darbesiyle ortadan kalktı. İsrail bir kez daha soykırımı, fiziksel imhayı tercih etti. Çocuklar, yardım görevlileri ve medya mercek altındayken Filistin halkını acımasızca bombaladı." ifadesi kullanıldı.

Göstericiler, ayrıca uluslararası toplumdan, "tüm imkanlarıyla İsrail'i uluslararası kararlara uymaya ve ateşkes yoluna dönmeye zorlaması, Filistin halkının haklarını güvence altına alması, böylece Filistin'in adalete, toprağa ve barışa sahip olarak geleceğini inşa etme ve karar verme hakkının verilmesini" istedi. Eylem, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara atfen boş çocuk ayakkabılarının yere bırakılmasıyla sona erdi.