Sanal iletişim artıyor gençler yalnızlaşıyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) son Sosyal Bağlantılar ve Yalnızlık raporuna göre, Avrupa'da gençler ve erkekler kendini en yalnız hisseden gruplar. Euro News tarafından haberleştirilen raporda, işsizler ve düşük gelirli bireylerin de kendini yalnız hissetme ihtimalinin iki kat daha fazla olduğu belirtildi. 2006, 2015 ve 2022 yılları arasında 21 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalar, arkadaşlar ve aileyle yüz yüze etkileşimin istikrarlı biçimde azaldığını, Kovid-19 pandemisinden sonra ise uzaktan iletişimin arttığını ortaya koydu. 2022 verilerine göre, son dört haftada "çoğu zaman" ya da "her zaman" yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı Fransa'da yüzde 11, Litvanya'da ise yüzde 9 oldu.

SOSYAL BAĞ ZAYIFLIYOR

OECD, sosyal etkileşim eksikliğinin ve yalnızlığın yılda 871 bin ölüme yol açabileceğini, ayrıca düşük iş performansı, işsizlik ve erken eğitim terkleriyle de bağlantılı olduğunu vurguladı. Raporda, "Gençlerin (özellikle genç erkeklerin) sosyal bağlarının zayıflamasının nedenleri henüz tam olarak anlaşılamadı" denildi. Dijital teknolojinin yalnızlık üzerindeki etkisine dair araştırmaların farklı sonuçlar verse de, çevrim içi davranış biçimlerinin belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Yüz yüze temas açısından Yunanistan ve Slovenya öne çıkarken, Litvanya'da yaşayanların önemli bir kısmı son bir haftada yakın arkadaş veya ailesiyle hiç görüşmediğini söyledi.