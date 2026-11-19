ABD ve Avrupa'da son günlerde tam bir dijital kuşatma yaşanıyor. Siber sorunların yaşandığı son gelişmeler şunlar oldu:

IKEA, Salesforce, Equifax, BBC ve CNN'in yanı sıra Zoom, GitLab, HSBC, Air France-KLM, Ledger ve Peacock gibi önde gelen platformlar etkilendi. 178 kuruluşu etkileyen siber saldırı yaşandı.

JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Bank of America gibi ABD'nin önde gelen bankalarının binlerce müşterisi, bankacılık hizmetlerine erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla belge sızdırıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın gizli iç ağı çöktü.

ABD'de 11 bin 500 uçuşu etkileyen havacılık sistem sorunu yaşandı.

BİR DOMİNO ETKİSİ

ABD'de son bir haftada Microsoft, Apple, bankalar ve havayolu şirketlerini etkileyen teknoloji kesintileri, koordineli siber saldırı iddialarını gündeme getirdi. ABD genelinde art arda yaşanan teknik arızalar, ülkenin en büyük istihbarat servisi NSA'ya kadar ulaştı. Bu kadar geniş etkinin arkasında dijital domine etkisi olabilir. Yani birbirine entegre dijital sistemlerin herhangi birinde çökme yaşanınca diğerleri de sırayla etkileniyor.

KOORDİNELİ SALDIRI YOK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Microsoft sistemleri, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve bankalarda yaşanan teknik aksaklıkların siber saldırılardan kaynaklandığına ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

ASIL TEHLİKE SİSTEM KIRILGANLIĞI

ABD'li siyasetçiler, olayların nedenine ilişkin yönetimden ve ilgili kurumlardan şeffaflık talep ediyor. ABD medyası ise "Asıl tehlike dijital sistemlerin kırılganlığı mı" sorusunu yöneltiyor. ABD kamuoyunda yaşanılanların aydınlatılması için "Herkes cevap bekliyor" denildi.

DÜNYA DİJİTAL FELCE Mİ SÜRÜKLENİYOR?

Tüm bu yaşanan dijital kaosun, ülkelerden gelen "Gıda stoku yapın" şeklindeki uyarıların ardından yaşanması kamuoyundaki endişleri artırdı. Avrupa'da Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, İsveç gibi birçok ülkede vatandaşlara "Evlerinizde 3 gün yetecek oranda radyo, mum, pil, konserve, ilaç, su bulundurun" tavsiyeleri yayınlanmıştı. Şu ana kadar siber kaos ile bu tarz uyarılar arasında herhangi bir bağlantı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.