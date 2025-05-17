Sanchez ve Guterres’ten Gazze çağrısı

IRAK'IN başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi dün başladı. Zirveye katılan liderler İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'den başlayarak bölge ve dünyanın büyük sınavlarla karşı karşıya olduğunu belirterek Filistin halkının acı çekmesinin haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, zirvede yaptığı konuşmada, Gazze'de İsrail'in yol açtığı insani felaketi sert bir şekilde eleştirdi. Sanchez, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor, Gazze'de yaşananlara göz yummak mümkün değil" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin halkının soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Gazze'de ateşkesin yapılması için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 19 aydan uzun süredir devam ettiği soykırımı durdurmak ve ablukayı kırmak için pratik ve cesur adımlar atılması çağrısında bulundu.