Sanchez’in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı

Albares, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Bu suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz. Yersiz ve kabul edilemez bu ifadelere, İspanya zamanında cevap verecektir. Gerek şu anda AB dönem başkanı olan Pedro Sanchez'i gerekse 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak De Croo'yu etkileyen, çok ciddi suçlamalar yapılmıştır." dedi.

İspanya'nın İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Albares, terörizmi kınadıklarını, tüm İsrailli mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini, rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Başbakan Sanchez terörist saldırıyı kınamakta tereddüt etmemiştir. Hamas'ın terörist bir örgüt olduğunu ve Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmiştir. Sanchez, Filistin devletinin mevcudiyetini, İsrail ile güvenlik içinde ve ileriye dönük birlikte yaşamayı garanti eden, sağlam bir barış köprüsü kurmanın yollarını aramıştır. İsrail'in açıklamaları bununla bağdaşmıyor."