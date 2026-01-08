Sanchez’ten dikkat çeken Gazze çıkışı: İspanyol askerleri barış gücünde yer alabilir

Sanchez, İspanya Dışişleri Bakanlığının Madrid'de düzenlediği Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de barışı tesis etmeye yönelik adımlara İspanya'nın aktif katkı sunabileceğini söyledi.

Sanchez, Ukrayna'da olası bir ateşkes sonrası kurulması planlanan barış gücü misyonuna İspanyol askerlerinin katılmasının gündemde olduğunu hatırlatarak, benzer bir modelin Gazze için de uygulanabileceğini ifade etti.

"FİLİSTİN'E DE BARIŞ GÜCÜ ÖNERİLEBİLİR"

Ukrayna'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması halinde, Filistin topraklarına da uluslararası barış gücü birliklerinin konuşlandırılmasını önereceğini belirten Sanchez, Gazze'nin bu kapsamda değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Sanchez, bu görevin İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin bir arada yaşamasıyla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Sanchez, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olası bir barış gücü misyonuna İspanyol askeri personelinin katılımını savunmak amacıyla gelecek hafta parlamento gruplarıyla görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.