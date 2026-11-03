Sandık ayarlı nükleer tehdit

ABD halkı bugün ara seçimler için sandık başında. İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı İran savaşı oyları etkileyecek en önemli gündem olarak öne çıktı. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle artan petrol, enerji ve gıda fiyatları ile Beyaz Saray'ın İsrail'e verdiği sonsuz askeri ve maddi destek halkın oy verme eğiliminde belirleyici oldu. Amerikalılar, Kongre'yi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini seçecek. Çıkacak sonuçlar aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde kalan iki yıllık sürenin nasıl şekilleneceğini de belirleyecek. İki meclis de şu anda Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin kontrolünde. Muhalefetteki Demokratların Kongre'yi geri alma olasılıkları çok yüksek.

'7 KASIM'DA SALDIRI OLABİLİR'

ABD'de kritik seçim için oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala ise ortaya "nükleer saldırı" iddiası atıldı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla birkaç gün içerisinde İran'a nükleer saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Bir dönem Trump'a çok yakın olan gazeteci Carlson'a göre Netanyahu, Trump'a, İran'a nükleer saldırı yapması için baskı yapıyor. Söz konusu saldırının İran'ın Kazma Dağı'ndaki tesislerine yönelik 7 Kasım'da olabileceğini iddia etti. İsrail basını da ülkenin İran'a karşı olası saldırı ihtimali nedeniyle alarm düzeyinde olduğunu yazdı. Uzmanlara göre İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerde koltuğunu koruyamayan Netanyahu, İran'a yeni saldırı ile başbakanlıkta kalmak istiyor.



İRAN, 7 ŞARTTA ISRAR EDİYOR

İran müzakere heyetinin ABD ile mesaj alışverişinde bulunduktan sonra Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldığı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırıları sona erdirmeye yönelik taslak önerinin ise değerlendirilmek üzere taraflara iletildiği bildirildi. İran, savaşı sona erdirmek için 7 şartta ısrar ediyor. İran'a yönelik deniz ablukası ve yaptırımların kaldırılması, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesi Tahran'ın şartları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör