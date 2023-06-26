Sandıktan ‘aşırı sağ’ çıktı

Yunanıstan'da önceki gün düzenlenen genel seçimlerden 4 yıldır başbakanlık görevini yürüten Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) zaferle çıktı. YDP, yüzde 40.55 ile 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili elde etti. Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 17.84 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi. Seçim barajının yüzde 3 olduğu ülkede mecliste temsil edilen partilerin sayısı 8 oldu. Miçotakis, dün yemin ederek başbakanlık görevine başladı. Eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanlığı'na getirildi. Yeni Dışişleri Bakanı ise Yorgos Yerapetritis oldu. Batı Trakya'dan seçilen Türk azınlığa mensup 4 milletvekili de yeniden parlamentoya girdi.