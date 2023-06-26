Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Sandıktan ‘aşırı sağ’ çıktı
Giriş Tarihi: 27.6.2023

Sandıktan ‘aşırı sağ’ çıktı

Sandıktan ‘aşırı sağ’ çıktı
Yunanıstan'da önceki gün düzenlenen genel seçimlerden 4 yıldır başbakanlık görevini yürüten Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) zaferle çıktı. YDP, yüzde 40.55 ile 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili elde etti. Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 17.84 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi. Seçim barajının yüzde 3 olduğu ülkede mecliste temsil edilen partilerin sayısı 8 oldu. Miçotakis, dün yemin ederek başbakanlık görevine başladı. Eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanlığı'na getirildi. Yeni Dışişleri Bakanı ise Yorgos Yerapetritis oldu. Batı Trakya'dan seçilen Türk azınlığa mensup 4 milletvekili de yeniden parlamentoya girdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sandıktan ‘aşırı sağ’ çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA