Sandu kararnameyi imzaladı! Moldova BDT’den çıkıyor

Kararnameye göre, BDT'nin temel anlaşmaları kapsamında, örgütün kurulmasına ilişkin antlaşma ile kapsamındaki protokol ve örgüt tüzüğü feshedildi.

Moldova hükümeti, geçen ay BDT'nin temel anlaşmalarını feshetme yönünde karar almıştı. Bu karar, ay başında parlamentoda onaylanmıştı.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda yürüyen Moldova, daha önce BDT'den çıkma sürecini başlatarak, BDT kapsamında imzalanan anlaşmalardan yaklaşık 70'ini feshetmişti.

Eski Sovyetler Birliğinden 1991'de ayrılan Moldova, BDT'ye 1994 yılında katılmıştı.