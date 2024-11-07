Şanlı zaferin 4. yılı: 30 yıllık zulüm 44 günde son buldu

Karabağ ve çevresinin, Ermenistan'ın 30 yıl süren işgalinden kurtuluşunun üzerinden dört yıl geçti. 28 Aralık 1991'de işgal edilen, 25 Şubat 1992'de tarihe Hocalı Soykırımı olarak geçen katliamı gerçekleştiren Ermeni zulmü, 8 Kasım 2020'de, Azerbaycan'ın şanlı zaferiyle son buldu. 2. Karabağ Savaşı, Türkiye'nin verdiği lojistik destek ve Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla kısa bir sürede geldi. HARP TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİBaşta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara'dan yetkililer sık sık Azerbaycan'a destek açıkladı. Türkiye, üçüncü ülkeleri müdahale etmemesi konusunda uyardı. Bu Azerbaycan'a moral sağladı. Vatan savunması olan operasyon 44 gün sürdü. Azerbaycan 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. 1990'larda Azerbaycan'ın liderlerinden Ebulfeyz Elçibey, Türkiye'de dahil olmak üzere bazı ülkelerden sivillerin tahliyesi için destek istemişti. Ancak hiçbir ülkenin veremediğini kaydetmişti. 2. Karabağ Savaşı'nda ise Türkiye'nin sağladığı askeri mühimmat tüm dünyanın gündemine oturdu.