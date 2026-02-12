Sapık Epstein belgeleri Avrupalı elitlerin kirli yüzünü ortaya serdi

Dünya gündemini sarsan karanlık ağ yöneticisi Yahudi sapık Jeffrey Epstein dosyaları gündemden düşmüyor. ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada 2019'da hapishanede ölü bulunan Epstein ile ilgili yayımlanan belgeler özellikle Avrupa'nın elitlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döktü. Belgeler, İngiltere, Fransa ve Norveç gibi çok sayıda ülkede istifalara, görevden almaya ve soruşturmalara neden oldu.

PEŞ PEŞE İSTİFA VE SORUŞTURMALAR...

❱ İngiltere: Epstein skandalına adı karıştığı için tüm unvanları elinden alınan eski Prens Andrew'u ABD Kongre üyeleri ifade vermeye çağırdı. Başbakan Keir Starmer'ın Özel Kalem Müdürü istifa etti. Starmer'ın İletişim Direktörü Tim Allan de görevinden ayrıldı.

❱ Fransa: En dikkat çeken isim eski Kültür Bakanı Jack Lang oldu. Lang, Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti.

❱ Norveç: Geçmişte İsrail-Filistin barış sürecinde görev alan ve son olarak Ürdün Büyükelçisi olarak görev yapan Mona Juul istifa etti. Veliaht Prenses Mette-Marit de Epstein ile yazışmalarından dolayı özür diledi.

❱ Slovakya: Başbakanın Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti.