Sapık Epstein’den büyük rezalet

Dünyayı sarsan siyonist pedofili Jeffrey Epstein davasına ilişkin kamuoyuna yansıyan belgelerden iğrenç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yazışmalar, İslam dünyasının en kutsal mekanı olan Kâbe'nin örtüsünden bir parçanın Epstein'e ulaştırıldığını ortaya koydu. Epstein şebekesinin kisveyi Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla içinde bir notla getirttiği biliniyor. Öte yandan yeni belgelerde, ABD'nin eski Meksika Büyükelçisi Earl Anthony Wayne'in, Epstein tarafından düzenlenen partide 11 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktığı iddia edildi.