Sapkın çift bebeğe cinsel istismarda bulundu: Vücudunda 40’tan fazla yara izine rastlandı

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Lancashire'ın Staining kasabasında yaşayan 37 yaşındaki Jamie Varley, kendisi ve partnerinin evlat edindiği 13 aylık Preston Davey'nin ölümünden sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Ancak sekiz hafta süren yargılamanın ardından jüri, Varley'yi bebeğin cinayeti, iki cinsel saldırı, beş çocuk istismarı ve zalimlik suçu, ağır bedensel zarar verme ile çocuğa yönelik cinsel saldırı suçlarından mahkum etti.

Varley ayrıca, bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin oluşturulması, bulundurulması ve dağıtılmasına ilişkin çok sayıda ayrı suçtan da suçlu bulundu.

PARTNERİ DE MAHKUM EDİLDİ

Ortaokulda sınıf öğretmeni olan Varley, ortağı, finansal satış müdürü John McGowan-Fazakerley ile birlikte Preston'ı evlat edinmişti. McGowan-Fazakerley, çocuğun ölümüne izin verme, çocuk istismarı ve cinsel saldırı suçlarından mahkum edildi. Doğum adı Elijah olan bebeğin boğulma veya ağzına bir veya daha fazla cisim sokulması sonucu oluşan akut üst solunum yolu tıkanıklığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

VÜCUDUNDA 40'TAN FAZLA YARA İZİ

Savcı Peter Wright KC, Preston Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmada, ölümünün, dört ay boyunca " sürekli kötü muameleye, cinsel istismara ve fiziksel saldırıya " maruz kaldığı bir dönemin sonunda gerçekleştiğini belirtmişti. Duruşmada, Preston'ın vücudunda 40'tan fazla ayrı yaralanma izine rastlandığı ve çiftin bu yaralanmaların, düşüp başına oyuncak düşürmesi sonucu meydana geldiğini iddia ettiği belirtildi.

Wright, duruşma sırasında Preston'ın, dört ay önce kendisini resmen evlat edinme sürecine başlayan kişiler tarafından saldırıya uğrarken öldüğünü ve Varley'nin polise verdiği, Preston'ın banyoda boğularak öldüğü yönündeki ifadenin, Preston hastanede öldükten sonra ikili tarafından uydurulmuş bir örtbas hikayesi olduğunu ısrarla savundu.

Jüriye, savcılığın cinsel ve fiziksel istismara uğradığına dair kanıt olduğunu iddia ettiği, 13 aylık bebeğin görüntüleri gösterildi; bu görüntüler arasında bebeğin beşiğinin kenarına yaslanmış halde çekilmiş bir dizi fotoğrafı da yer alıyordu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör