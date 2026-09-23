Şara BM kürsüsünde: Suriye yükseliyor! 'Golan Tepeleri biz de kalmaya devam edecek'
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kürsüsünde “Suriye yükseliyor” ifadelerini kullandı. Şara, İsrail güçlerinin Suriye'den çekilmesini talep ederek, "Golan Tepeleri bizde kalmaya devam edecek" dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kürsüsünde "Suriye yükseliyor" ifadelerini kullandı.
Şara, "Kötülük-iyilik arasındaki yolculukta kan akmasını durdurduk" dedi.
Ahmed Şara, "Artık dünyadan izole değiliz, iyileştik, kendi kendimize yetebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Şara, İsrail güçlerinin Suriye'den çekilmesini talep ederek, "Golan Tepeleri bizde kalmaya devam edecek" dedi.
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