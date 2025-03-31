Şara ilk kabinesini açıkladı

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Kabinede farklı kesimden isimler dikkit çekti. Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu. İstihbarat Başkanı Enes Hattab, İçişleri Bakanı görevini devraldı. Ankara, geçiş hükümetinin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.