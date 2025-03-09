Şara: Kriz güvenli şekilde atlatıldı

Eli kanlı Beşar Esad rejiminin Suriye'de yıkılmasının ardından silah bırakmayan ve karışıklık çıkaran rejim kalıntılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye'de güvenlik güçleri ile devrik lider Beşar Esad'a bağlı unsurlar arasında geçtiğimiz perşembe günü başlayan çatışmalar gerilimi tırmandırdı. Sosyal medyada dolaşıma giren videoya göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Şara, "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" ifade ederek, "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız" diye konuştu. Şara, ulusal birlik çağrısı yaptı. Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

SURİYE'YE DESTEK ÇAĞRISI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye halkının özgür bir devlet kurma yolundaki mücadelesine destek verilmesi ve ülkede kalıcı istikrarın sağlanması için İslam dünyası ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Avrupa Birliği (AB) ise Suriye'nin sahil kesiminde devrik Esad rejimi unsurlarının hükümet güçlerine saldırılarını ve sivillere yönelik şiddeti kınadı. Tüm dış aktörlere Suriye'nin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeleri çağrısı yapıldı.