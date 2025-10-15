Şara Moskova’ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi! Putin: "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecektir”

Kremlin'de gerçekleşen görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi. Rus lider, iki ülke dışişleri bakanlıkları aracılığıyla diplomatik temasları artırmaya hazır olduklarını belirtti.

"GEÇMİŞTE İMZALANAN TÜM ANLAŞMALARA SAYGI DUYUYORUZ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, Şam yönetiminin "geçmişte imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyduğunu" söyledi.

Bu görüşme, Şara'nın geçtiğimiz yıl Rusya'nın eski müttefiki Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Putin, Şara'yı bu ay başında Suriye'de düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

EKONOMİ, RUS ÜSLERİNİN DURUMU VE YENİ SURİYE ORDUSUNUN YENİDEN SİLAHLANDIRILMASI KONULARI MASAYA YATIRILACAK

Ziyaret kapsamında Şara'nın yanında Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile askeri ve ekonomik yetkililer de bulunuyor. Görüşmede, yatırımlarla ilgili ekonomik konular, Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması gibi başlıkların ele alınacağı kaydedildi.