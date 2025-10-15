Şara Moskova’ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi! Putin: "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları güçlendirecektir”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya’nın her zaman Suriye halkının çıkarlarıyla hareket ettiği vurgulandı.
Kremlin'de gerçekleşen görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu ziyaret, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi. Rus lider, iki ülke dışişleri bakanlıkları aracılığıyla diplomatik temasları artırmaya hazır olduklarını belirtti.
"GEÇMİŞTE İMZALANAN TÜM ANLAŞMALARA SAYGI DUYUYORUZ"
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ise Putin'e hitaben yaptığı konuşmada, Şam yönetiminin "geçmişte imzalanan tüm anlaşmalara saygı duyduğunu" söyledi.
Bu görüşme, Şara'nın geçtiğimiz yıl Rusya'nın eski müttefiki Beşar Esad'ı devirmesinin ardından Moskova'ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Putin, Şara'yı bu ay başında Suriye'de düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.
EKONOMİ, RUS ÜSLERİNİN DURUMU VE YENİ SURİYE ORDUSUNUN YENİDEN SİLAHLANDIRILMASI KONULARI MASAYA YATIRILACAK
Ziyaret kapsamında Şara'nın yanında Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ile askeri ve ekonomik yetkililer de bulunuyor. Görüşmede, yatırımlarla ilgili ekonomik konular, Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması gibi başlıkların ele alınacağı kaydedildi.
BEŞAR ESAD'IN İADESİ TALEP EDİLECEK
Reuters'ın haberine göre Devlet Başkanı Ahmed eş Şara, bugün Moskova'da Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede, Suriye halkına karşı işlediği suçlardan yargılanması için Beşar Esad'ın iadesini talep edecek.
Rusya'nın Suriye'deki resmi tek askeri üsleri Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü ve Hımeymim Hava Üssü olarak biliniyor. Moskova, 2015 yılında Suriye iç savaşına Esad'ın yanında müdahale ederken bu üsleri yoğun şekilde kullanmış ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ağır hava bombardımanları düzenlemişti.
Şara, Çarşamba günü planlanan Rusya-Arab zirvesine katılacaktı ancak Moskova, Gazze Şeridi için ABD'nin ateşkes planının uygulanmasına dahil olan birçok Arap liderin katılımı nedeniyle zirveyi erteledi.