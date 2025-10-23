Sara Netanyahu’dan bakanlara baskı: “Eşimin affı için mektubu imzalayın”

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Sara Netanyahu'nun talebi üzerine 14 Likud mensubu bakan, affı talep eden mektubu imzaladı. Haberde, Sara Netanyahu'nun mektubu imzalamayı reddeden bazı bakanlarla bizzat temasa geçtiği ve onları "eşinin affedilmesini desteklemeye" ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

"DOĞRU ZAMANLAMA, TRUMP DA DESTEKLİYOR"

Sara Netanyahu'nun, Herzog'un affı için "doğru zamanlama" olduğunu söylediği ve bakanlara ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu adımı desteklediğini aktardığı öne sürüldü. Netanyahu'nun eşi ayrıca, davaların "uydurulmuş" olduğunu ve sonuçsuz kalacağını iddia etti.

KAN'ın haberinde, bazı İsrailli bakanların söz konusu mektubu "hukuki değeri olmayan sembolik bir jest" olarak değerlendirdiği ifade edildi. Bu girişimin, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman'ın bir "jest" olarak başlattığı bir kampanya olduğu belirtildi.