Sara Netanyahu’dan bakanlara baskı: “Eşimin affı için mektubu imzalayın”
İsrail basınında yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu’nun Likud partili bakanlardan yolsuzluk suçuyla yargılanan eşinin affedilmesi için Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yazılan mektubu imzalamalarını istediği ifade edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Sara Netanyahu'nun talebi üzerine 14 Likud mensubu bakan, affı talep eden mektubu imzaladı. Haberde, Sara Netanyahu'nun mektubu imzalamayı reddeden bazı bakanlarla bizzat temasa geçtiği ve onları "eşinin affedilmesini desteklemeye" ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
"DOĞRU ZAMANLAMA, TRUMP DA DESTEKLİYOR"
Sara Netanyahu'nun, Herzog'un affı için "doğru zamanlama" olduğunu söylediği ve bakanlara ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu adımı desteklediğini aktardığı öne sürüldü. Netanyahu'nun eşi ayrıca, davaların "uydurulmuş" olduğunu ve sonuçsuz kalacağını iddia etti.
KAN'ın haberinde, bazı İsrailli bakanların söz konusu mektubu "hukuki değeri olmayan sembolik bir jest" olarak değerlendirdiği ifade edildi. Bu girişimin, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman'ın bir "jest" olarak başlattığı bir kampanya olduğu belirtildi.
TRUMP DA AFFI İSTEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ekim'de İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istemişti.
NETANYAHU HAKKINDA ÜÇ AYRI DAVA
Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.
Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.