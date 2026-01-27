Şara Rusya’ya gidiyor: Putin ile bir araya gelecek

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.