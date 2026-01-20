Şara-Trump son durumu görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 14 maddelik anlaşmayı görüşmek için dün Şam'da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Şara, terör örgütü elebaşının 5 günlük süre isteğini kabul etmedi. Görüşmeden bir anlaşma çıkmadığı iddia edildi. Bu gelişmeler yaşanırken Şara, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İki lider Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunması ile istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan Fırat'ın batısında ilerleyişini sürdüren Suriye Ordusu Haseke'ye ulaştı.