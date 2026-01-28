Haberler

Dünya Haberleri

Şara’dan ikinci Moskova ziyareti: Putin ile görüşme başladı

Şara’dan ikinci Moskova ziyareti: Putin ile görüşme başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Moskova'da başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler gelişiyor.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 16:38 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 16:51

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Rusya'ya ikinci kez resmi ziyaret gerçekleştiren Şara'nın uçağı Moskova'daki Vnukov Havalimanı'na indi. Şara, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve yetkililer tarafından karşılandı.

SURİYE'DEKİ RUS ASKERLERİNİN GELECEĞİ GÜNDEMDE Şara temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye başladı. İki lider görüşmede ikili ilişkileri, çeşitli alanlardaki yatırım beklentileri ve Orta Doğu'daki son durumu ele alacak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler gelişiyor. Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak" ifadelerini kullandı.