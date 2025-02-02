Şara’dan ilk yurtdışı ziyareti

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, ilk yurtdışı seyahatini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Şara, Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani ile birlikte dün Suudi Arabistan'a gitti. İkili, Riyad Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdülrahman tarafından karşılandı. Şara, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Suudi Arabistan, Suriye'deki 2011 Arap Baharı protestolarının kanlı bir baskıya dönüşmesinin ardından eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışan muhalif gruplara para akıtan Arap ülkeleri arasında yer almıştı.