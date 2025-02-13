Sarayda yaşamaktansa Gazze’de ölmeyi seçeriz

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede sarf ettiği sözlere dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin yanı sıra Fransa ve Çin gibi ülkeler de Trump'ın planına karşı duruş sergiliyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler de "ne pahasına olursa olsun topraklarında yaşayacaklarına ve vatanlarını terk etmeyeceklerine" vurgu yaparak, Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planlarını reddediyor.

Hayfa el-Mısri: Şartlar zor ancak ben Gazze dışında sarayda yaşamaktansa vatanımda şehit olmayı tercih ederim. Burası onur ve cihat diyarıdır ve son günümüze kadar burada kalacağız.

İman el-Kefarine: Filistin halkı Gazze dışında daha iyi bir yaşam vaadini reddediyor ve bedeli ne olursa olsun topraklarında kalmayı tercih ediyor.

Fethi Ebu Ala: Trump'ın planı göçe zorlama kisvesi altında bir yatırım girişimidir ve daha önce başarısız olan planların bir parçasıdır.

AVRUPALI İSRAİL'İ İSTEMİYOR

Trump, Filistinlilerin komşu ülkelere gitmelerini savunmuştu. Diğer taraftan İsrail'de yapılan bir araştırma, Avrupalıların yüzde 74'ünün İsrail'i ziyaret etmek istemediğini söyledi. İsrail Turizm Bürosu Yöneticisi Yossi Fattal, "İsrail büyük bir imaj sorunu yaşıyor" dedi.

HAMAS TAMAM GÖZLER İSRAİL'DE

Hamas, İsrail'in anlaşma şartlarına uymadığı için durdurdukları rehine takasına devam edeceklerini açıkladı. Hamas'tan hafta başında yapılan açıklamada 15 Şubat'ta yapılması planlanan yeni rehine değişiminin durdurulduğu duyurulmuştu. Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı gibi ve esir takasını da kapsayacak şekilde uygulamaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ise Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması krizinin çözülmesine yönelik uzlaşıya varılmadığını açıkladı.

ABD BASINI:

İsrail, İran'a saldıracak

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığını rapor etti. Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi. İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerin artabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtildi.