Sarı Yelekliler 6 yıl sonra yeniden sahada

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte, Sarı Yelekliler hareketi 6. yıl dönümü dolayısıyla yeniden sokağa çıktı. Göstericiler, hükümetin ekonomi politikalarını protesto ederken, halkın doğrudan katılımını sağlayacak bir referandum talebinde bulundu.Hareket, ekonomik adalet taleplerini yineleyerek, Fransa genelinde dayanışma çağrısı yaptı. Fransa'nın önde gelen çiftçi sendikalarının çağrısıyla da 18 Kasım'dan itibaren çiftçiler, ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Fransa'da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üye olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki ticaret anlaşmasına tepki olarak 18 Kasım'dan (bugünden) itibaren gösteriler düzenleyecek. Brezilya'da G20 Zirvesi'nin düzenlendiği sırada Fransa'da başlayacak olan gösterilerde çiftçiler, "haksız rekabete" yol açacağı gerekçesiyle tepki verdikleri AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının imzalanmamasını talep edecek.