Sarkozy adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin hapisten çıkmasına karar verildi. Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy, 20 gündür cezaevindeydi. Paris Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcılığı, 21 Ekim'de La Sante Cezaevi'ne giren Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Duruşmaya video konferans yöntemiyle katılan Sarkozy, suçlamaları bir kez daha reddetti. Mahkeme, Sarkozy'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.