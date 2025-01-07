Sarkozy’e yolsuzluk suçlaması! 10 yıl hapisle yargılanıyor

Mahkemede suçlamaları reddeden Sarkozy, "Bu kadar büyük bir finansmandan söz ediliyor, peki neden buna dair hiçbir kanıt yok?" ifadelerini kullandı. Yargıçlar, davaya ilişkin önemli delillerin mevcut olduğunu belirtti.

Davada Sarkozy ile birlikte 3'ü eski bakan toplam 12 kişi yargılanacak. Yargılanan isimler arasında Sarkozy'nin yakın çevresinden Claude Gueant, Brice Hortefeux, Eric Woerth ve Cedric Gaubert de bulunuyor. Söz konusu isimler, Libya'dan gelen yasa dışı fonları organize etmek ve aktarmakla suçlanıyor. Libya tarafında ise rejimin eski finans sorumlusu Bachir Saleh yargılanıyor, ancak Saleh halen firari durumda. Öte yandan hayatını kaybettiği öğrenilen davanın sanıklarından Sivajothi Rajendram hakkındaki suçlamaların düşmesi bekleniyor.