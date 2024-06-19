Şas Partisi: İsrail hükümetinin dağılması an meselesi

Habere göre, Şas Partisi, İsrail hükümetinin dağılmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu yasa taslağının geri çekilmesine yanıt olarak atılacak adımları ele alacağını bildirdi.

Başbakan Netanyahu ile Şas'ın lideri Haham Aryeh Deri arasında dün akşam "zor" bir telefon görüşmesi gerçekleştiğine yer verilen haberde, Deri'in Netanyahu'yu koalisyonun kontrolünü kaybetmekle ve hükümetini Haredi halkı (Ultra Ortodoks Yahudiler) için zararlı olmaya başlamakla suçladığı aktarıldı.