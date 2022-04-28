Savaş Avrupa’da yayılıyor korkusu

Rusya'nınsaldırıları özellikle Ukrayna'nın doğusunda çok yoğun şekilde devam ederken savaşın Moldova'ya sıçrama riski de giderek büyüyor. Moldova'da özerk bölge olan ve Rusya yanlıların bulunduğu Transdinyester'de geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıların ardından tansiyon hâlâ yüksek. Bölgede 1500 kadar askeri bulunan Rusya'dan bir yetkili, Moldova'daki Rusça konuşan nüfusun baskı altında yaşadığını söyledi.Rusya yönetimi, Ukrayna saldırılarını haklı çıkarmak için de Donbas bölgesi üzerinden aynı sebebi göstermişti. Avrupa medyasında "Ukrayna Savaşı'nda yeni bir cephe açılabilir" yorumları yapılıyor. Ukrayna'nın kilit liman şehri Odessa, Transdinyester'in hemen doğusunda yer alıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre ise Batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişinin ABD ve Avrupa'dan giden askeri yardımlar nedeniyle yavaşladığı görüşünde. Bölgedeki sağanak yağmurun da Rus ilerleyişini yavaşlattığı düşünülüyor.Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Ukrayna'ya dışarıdan müdahale edenlere yıldırım hızıyla yanıt vereceğiz" açıklaması geldi. Kremlin'den de "Batı'nın silah göndermesi çatışmayı alevlendirdi. ABD Ukrayna'ya silah göndermeyi bıraksın" uyarısı yapıldı.UKRAYNA Savunma Bakanlığı'ndan "Ukrayna'yı çok zor bir hafta bekliyor. Ülkenin doğusundaki Rus saldırısında büyük yıkım yaşanacak" uyarısı yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (ortada) ise dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.UKRAYNA Savunma Bakanlığı'ndan "Ukrayna'yı çok zor bir hafta bekliyor. Ülkenin doğusundaki Rus saldırısında büyük yıkım yaşanacak" uyarısı yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (ortada) ise dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.GUARDIAN gazetesine göre uydu görüntüleri, Rusya'nın Sivastopol limanındaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiğini ortaya çıkardı. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunuslar, deniz altındaki mayınları tespit edebiliyor ve yabancı denizaltılara zarar verebiliyor.