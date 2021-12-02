Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Krizin en iyi çözümünün diplomasi olduğunu, bu nedenle Rus mevkidaşıyla görüşmeyi dört gözle beklediğini belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna ile karşı karşıya gelmeyi sürdürmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını vurguladı.

Blinken, Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki içinde olmayı tercih ettiklerini, bunun hem iki ülke hem de dünya için en iyisi olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ayrıca Lavrov ile görüşmesinde İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırda istikrar ve güvenliğin artırılmasına dair taraflar arasında varılan uzlaşma ve Rusya'da ABD vatandaşı mahkumların serbest bırakılması konularını ele almayı planladığını belirtti.