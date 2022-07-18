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Haberler Dünya Haberleri Savaş devam ediyor! Şoygu'dan "Vurun" talimatı
Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:12

Savaş devam ediyor! Şoygu'dan "Vurun" talimatı

AA
Savaş devam ediyor! Şoygu’dan Vurun talimatı

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi.

SİLAHLA VURMA TALİMATI

Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi.

ARTIRMA YÖNÜNDE TALİMAT

Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.

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Savaş devam ediyor! Şoygu'dan "Vurun" talimatı
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