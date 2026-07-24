Savaş kızışıyor Ankara devrede

ABD'nin Hürmüz'deki ihlalleri gerekçe göstererek İran'a yönelik başlattığı saldırılar 12'nci gününde de devam etti. Savaşın yayılma ve şiddetlenmesine dair endişeler artarken Türkiye'nin bir kez daha taraflar arasında arabulucu olarak devreye girdiği ortaya çıktı. ABD merkezli Associated Press'e (AP) konuşan Arap bir diplomat, Körfez ülkelerinin tırmanan düşmanlıklara bir çıkış yolu bulma konusunda giderek daha karamsar hale geldiğini ve özellikle son tehdit dalgası konusunda endişeli olduklarını söyledi. Diplomat, Türkiye ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin gerginliğin azaltılması için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

ABD'YE AĞIR DARBE

Öte yandan İran yönetimi Ürdün'de bulunan bir Amerikan üssünü vurduklarını ve gelişmiş radar sistemlerini imha ettiklerini duyurdu. The New York Times'ın görsel analizi ile Al Jazeraa'nin uzman değerlendirmeleri çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Uydu görüntülerine göre İran'ın saldırılarında bölgedeki ABD üsleri ağır hasar aldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör