Savaş Mariupol’de kilitlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dün 54'üncü gün geride kaldı. Dünyanın gözü Mariupol'e kilitlendi. Liman kenti 1 Mart'tan beri Rusya'nın sert kuşatması aldında. Moskova tarafı kentin tamamen düştüğünü ileri sürdü. Ukrayna birlikleri ise teslim olmayı reddediyor. Amerikan haber kanalı ABC'ye konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rus ordusunun Ukrayna birliklerine teslim olmaları yönündeki talebini reddettiklerini söyledi. Şmihal, Mairupol'ün Rus güçlerine karşı sonuna kadar savunulacağını vurgulayarak, "Mariupol henüz düşmedi. Askeri birliklerimiz hâlâ burada ve sonuna kadar mücadele edecek" dedi.Mariupol Belediyesi yetkilileri, Rus askerlerinin şehirde kalan sivillerin dışarı çıkması, sokaklar ve mahalleler arasında hareket etmesi için özel izin belgesi zorunluluğu başlattığını bildirdi. Yetkililer, bazı insanların telefonlarının da alınabileceği ve zorla Rusya'ya gönderilebileceğinden endişelendiklerini de ekledi. Stratejik açıdan kilit rolde olan Mariupol'de en az 100 bin sivilin haftalardır zor şartlar altında olduğu biliniyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Mariupol'deki durumun müzakerelerde "kırmızı çizgi" olabileceği konusunda uyardı.İngiliz istihbaratına göre, Ukrayna'nın Mariupol'deki direnişi Rus güçlerinin ülkede ilerleyişini frenledi. Değerlendirmede, Ukrayna'nın direnişinin Rus güçlerini zorlu bir imtihana tabi tuttuğu, kaynaklarını zorladığı, bunun da Rusların Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor.Ukrayna'nın Lviv kentine Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Diğer birçok kente göre kısmen daha güvenli olan Lviv'e 5 füze isabet ettiği açıklandı. Saldırıda biri çocuk en az 7 kişi öldü. Dün saldırı olan yerlerden biri de Harkiv oldu. Harkiv'deki saldırıda da en az 5 kişi hayatını kaybetti.Ukrayna'nın 14 Nisan'da vurduğunu açıkladığı Rus amiral gemisi Moskova'nın batmadan önceki anlarına ait fotoğrafı ortaya çıktı. Uluslararası haber ajansları fotoğrafların doğru olabileceğini duyurdu.Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova kruvazör gemisinin Neptün füzesiyle vurulması Ukrayna halkı tarafından coşkuyla karşılandı ve dev geminin görselinin bulunduğu 1 milyon adet pul basılarak satışa sunuldu. Savaşın sembolü pulları almak isteyen Ukraynalılar uzun kuyruklar oluşturdu.