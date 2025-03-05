Savaş pilotlarından acı haber: Filipinler’de kaybolan uçak bulundu

Yetkililer, dün tatbikat sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığını ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.

Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.