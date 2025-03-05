Savaş pilotlarından acı haber: Filipinler’de kaybolan uçak bulundu
Dün Filipinler ordusuna ait savaş uçağı tatbikat sırasında kaybolmuştu. Kurtarma ekipleri, arama çalışmaları sonrası acı haberi duyurdu. Uçağın enkazına ve pilotların ölü bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Yetkililer, dün tatbikat sırasında kaybolan Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait FA-50 tipi savaş uçağının enkazına ulaşıldığını ve uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kurtarma ekiplerinin, savaş uçağının enkazını ve iki pilotunun cenazelerini güneydeki dağlık bölgede buldukları açıklandı.
Askeri yetkililer, FA-50 tipi savaş uçağının, güney Bukidnon eyaletindeki hedef bölgeye ulaşmadan hava kuvvetlerinin diğer uçağıyla iletişimi kaybettiğini bildirdi. Diğer uçağın ise Cebu eyaletinin merkezindeki hava üssüne güvenli şekilde döndüğü belirtildi.