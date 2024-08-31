Savaş, sel, kolera

Bir yılı aşkın süredir iç savaş ile boğuşan Sudan'da haziran ayından bu yana ülkenin 11 eyaletinde etkili olan sağanaklar nedeniyle oluşan sellerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktı. Seller 170 binden fazla kişiyi etkiledi. 18 bin 665 evin tamamen, 14 bin 947 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi. Öte yandan ülkede kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı. Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği ifade edildi.