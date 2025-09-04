Savaş sonrası senaryolar gündemde

RUSYA-Ukrayna savaşının bitme senaryosunun yeniden güçlenmesinin ardından Avrupa'da gündem çatışmaların ardından oluşacak güvenlik krizi oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini vurguladı. Almanya, Ukrayna'ya asker gönderme konusundaki kararını çerçeve koşullar netleştiğinde vereceğini açıklarken Fransa'dan "Barış anlaşması imzalandığı gün Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye hazırız" mesajı geldi. Ukrayna lideri Zelenski ise savaş sonrası ülkesi için Kore modelinin uygulanabileceğini dile getirdi.