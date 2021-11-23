Savaş söylentileri büyüyordu... Donbas krizinde art arda açıklamalar

Resmi olarak beyan ettiğinin altını çizen Kuleba, "Ukrayna Donbas'ta askeri bir saldırı planlamıyor. Çatışmaya siyasi ve diplomatik çözümler aramaktan yanayız. Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın arabulucu olduğu Normandiya formatını canlandırmak için çalışmaya devam ediyor. Rusya'yı bu barış çabalarını baltalamak yerine onlara yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna diplomasisi, Rusya'yı daha saldırgan eylemlerden caydırmak ve vazgeçirmek için Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLAN TARAF UKRAYNA"

Ukrayna'nın ardından bir diğer açıklama da Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını söyledi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgal etmeye" yönelik hazırlıklar yaptığıyla ilgili iddiaları değerlendirdi.