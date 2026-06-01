Savaş suçlusu Emced Yusuf’un bir katliamı daha deşifre edildi
Suriye İçişleri Bakanlığı, Dr. Raniya el-Abbasi'nin 2013'ten beri kayıp çocuklarının Tadamon katliamcısı Emced Yusuf tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Doktor ve eski Suriye satranç şampiyonu el-Abbasi'nin eşi ve 6 çocuğu, 2013'te devrik rejim tarafından alıkonulmuş ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştı. Tadamon katliamı, 16 Nisan 2013'te gerçekleştirilmiş, gözleri ve elleri bağlı çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı. Katliamın faili Emced Yusuf, 24 Nisan'da Hama kırsalındaki bir köyde yakalamıştı.