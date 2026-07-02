Savaş suçlusu hedefte
İSRAİL'DE yaklaşan seçimler öncesinde hakkında UCM tarafından yakalama kararı bulunan Başbakan Netanyahu yoğun eleştirilerin hedefinde. İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun "İran'ın nükleer bombaları olduğu" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İsrail müzakere heyetinin eski üyesi Nitzan Alon, Binyamin Netanyahu hükümetini, kısmi anlaşmaları tercih ederek Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzatmakla itham etti.