Savaş suçlusu kürsüde, Abbas’a giriş yasağı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsüne hazırlanırken; halkı soykırımla yüz yüze olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Washington'un vize engeli sebebiyle New York'a gidemiyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, son 2 yıldır Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'na katılması için gerekli vizeyi vermiyor. Washington, tıpkı bugün olduğu gibi 1988 yılında da BM Genel Kurulu'na hitap etmek isteyen dönemin Filistin lideri Yaser Arafat'a vize vermemişti. Savaş suçlusu Netanyahu'nun geçen yılki BM konuşması sırasında ise salondaki ülke temsilcilerinin neredeyse tamamı salonu terk etmişti.

VİDEO KONFERANSLA KATILIM

Bu arada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'na video konferansla hitap etmesine karar verildi. BM Genel Kurulu'na katılımı için ABD'nin vize vermediği Abbas'ın Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı, 3'e karşı 152 oyla kabul edildi.



BM KOMİSYONU: ABD, İRAN'DA SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

BM İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu 63. Oturumu kapsamında yeni raporunu yayımladı. Raporda ABD'nin ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemek suretiyle İran'daki sivillerin ölümüne, yaralanmasına veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açarak savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım (İran'la) savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör