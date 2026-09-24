Savaş suçlusu ne havada ne de karada yer bulabildi

Savaş suçlusu ne havada ne de karada yer bulabildi
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat eden İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacağı öğrenildi. Hakkında Gazze'deki savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunan Netanyahu yolculuğu sırasında ne havada ne karada rahat etti. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneydeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'e inmesi bekleniyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU #BİNYAMİN NETANYAHU #NEW YORK

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