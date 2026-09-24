Savaş suçlusu ne havada ne de karada yer bulabildi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat eden İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun protesto ve tutuklanma korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacağı öğrenildi. Hakkında Gazze'deki savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı bulunan Netanyahu yolculuğu sırasında ne havada ne karada rahat etti. Netanyahu'nun Avrupa ülkelerinin hava sahasını kullanmaktan kaçınarak güneydeki daha uzun rotayı tercih etmesi ve New York yerine New Jersey'e inmesi bekleniyor.
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