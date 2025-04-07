Savaş suçlusunun kaçış güzergahı

Siyonist İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, tutuklanma korkusundan rahat hareket edemiyor. Gazze Şeridi'ndeki soykırımın baş sorumlusu olan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'ye giderken uçuş rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararını uygulaması endişesiyle rotasını uzattı.

400 KİLOMETRE YOLU UZADI

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin hakkında verdiği kararı acil iniş durumunda uygulama ihtimali nedeniyle rotasını uzatmayı tercih etti.

Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ABD'nin başkenti Washington'a gidişi sırasında 400 kilometre daha uzun bir rotadan uçtu. İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu. Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE 52 ÇOCUK ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuğun öldüğü belirtilerek gıda tedarikinin sağlanmaması durumunda yeni ölümlerle karşılaşılacağı uyarısı yapıldı. BM'ye göre İsrail'in işgali karşısında Gazze'nin yüzde 65'i Filistinliler için yasak bölge...

FAŞİST BAKAN: BUĞDAY TANESİ BİLE GİREMEZ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini engelledikleri Gazze Şeridi'ne "bir buğday tanesinin bile" girişine izin vermeyeceklerini belirtti. Gazze'de yaşayan yaklaşık 2.3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor. Un ve yakıt sıkıntısı nedeniyle bu ayın başından beri fırınlar çalışmıyor.

10 İNGİLİZ'E SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI

İsrail ordusuna mensup 10 İngiliz hakkında Gazze'de işledikleri savaş ve insanlığa karşı suçları belgelendiren rapor hazırlandı. Aralarında Michael Mansfield KC'nin de bulunduğu bir grup avukatın ileteceği dosyada 240 sayfalık bir rapor bulunuyor.

KANSER HASTALARI ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni 21 Mart'ta havaya uçurması sonrası tedaviye ulaşmakta büyük bir sıkıntı çekiyor. TİKA tarafından 2011-2017 arasında inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne yapılan saldırı kanser hastaları için büyük bir boşluk oluşmasına neden oldu.

"İSRAİL TÜRKİYE'DEN KORKUYOR"

Eski Mossad Terörle Mücadele Daire Başkanı Oded Eilam, İsrail'in Türkiye ile askeri kapasitesinden dolayı Suriye'de bir çarpışmaya girmekten korktuğunu belirtti. Eilam, Israel Hayom'daki yazısında, Tel Aviv'in bugüne kadar İran'a odaklandığına işaret ederek, "Artık yeni bir oyuncu söz konusu. Türkiye NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip. İstihbarat ve hava yetenekleri İran'dan çok daha üst düzeyde olan iyi donanımlı bir ordu" ifadelerine yer verdi.