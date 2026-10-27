Savaş suçlusunun kaderi belli olacak
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bölgede saldırılara imza attığı dört yıllık döneminin ardından seçmenler 1988'den bu yana ilk kez zamanında yapılacak genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. Seçim, savaş suçlusu Netanyahu liderliğindeki koalisyon kanadı ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot isminin öne çıktığı siyonist muhalefet bloku arasında geçecek. Seçim öncesindeki tablo iktidar ve muhalefet kanadındaki siyasilerin söylemlerinin Filistinliler konusunda majör bir değişiklik olmayacağına işaret ediyordu. İsrail Merkez Seçim Komitesi verilerine göre, ülkede oy kullanma hakkına sahip 7.3 milyon seçmenin büyük bölümünün, ülke genelinde kurulacak 12 bin 18 seçim istasyonundaki 18 bin sandıkta oy kullanması bekleniyor.
Haber Girişi