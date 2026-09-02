Savaş suçu kardeşliği
Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana orduya savaş açarak birçok bölgede soykırım yapan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile İsrail arasındaki gizli görüşmeler gün yüzüne çıktı. Fransız yayın organı Africa Intelligence ile İngiltere merkezli Middle East Eye sitesindeki haberlere göre İsrail, Sudan'da iç savaş devam ederken HDK ile Tel Aviv'de üst düzey görüşmeler yaptı. İsrail'in HDK milislerine teknoloji ve silah sağladığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre İsrail güçleri Gazze'de HDK milisleri ise Sudan'da soykırım suçları işliyor. Sudan'da 17 milyon çocuk insani yardıma muhtaç.
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