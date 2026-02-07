Savaş tehdidi gölgesinde barış arayışı

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin arttığı bir dönemde iki ülke Türkiye'nin yoğun çabaları sonrasında dün bir araya geldi. İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında kesintiye uğramasının ardından Umman'ın başkenti Maskat'ta yeniden başladı. Müzakereler, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

TARAFLAR NE DİYOR?

Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Maskat'ta bir araya geldi. Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da Umman'ın başkenti Maskat'taki İran-ABD arasındaki nükleer görüşmelere katılacağı iddia edildi. Washington, Tahran'ın nükleer ve füze programını durdurmak istiyor.

İran ise nükleer faaliyetleri konusunda müzakereye hazır olduğunu ancak füze savunması konusunun tartışmaya açık olmadığını belirtiyor. ABD, İran'ın nükleer programını dondurmasını ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını elinden çıkarmasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump, "Diplomatik çözüm bulunmazsa askeri müdahale olur" tehdidinde bulunmuştu. İsrail merkezli Channel 12'in haberine göre ise Tel Aviv yönetimi, Umman'dan bir sonuç çıkmaması halinde İran'a yönelik olası "şok saldırısına" yönelik hazırlık yaptı.