Savaş uçakları Lübnan’ı vurdu: 3 ölü
İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Nebatiye'nin Sultaniye beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi, Savane beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Nebatiye'nin Kantara, Beyt Lif, Kavze beldelerini de hedef alan İsrail ordusu Ayta eş-Şaab'da otomatik silahlarla ateş açtı. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.