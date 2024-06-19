Savaş, Ukrayna dışına sıçrayabilir

Bu yıl ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı birincil gündem olarak öne çıkacak. 1 milyar insanın güvenliği için çaba gösteren ittifakın kritik bir üyesi olan Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekecek optimum noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.Bölgedeki en önemli aktörlerden olan Türkiye, sürecin başından bu yana Ukrayna'da barışın sağlanması için en somut adımlar atan ülke oldu. Savaşın uzamasının yayılma riskini de beraberinde getirdiğini savaşın başladığı 2 yıldan bu yana vurgulayan Türkiye, bu hususun altını çizmeyi sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de gerçekleştirilen Ukrayna konulu zirvede savaşın şimdiden fay hatlarını derinleştirdiğine ve küresel kutuplaşmayı körüklediğine dikkati çekerek, yakında çatışmanın Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş olmanın ötesine geçebileceği uyarısında bulundu. Fidan ayrıca bu konvansiyonel savaşın kitle imha silahlarını içermesi riskine vurgu yaptı. Türkiye, bu toplantıda olduğu gibi NATO zirvesinde de diplomasi ve müzakerenin önemine işaret edecek.Ukrayna'ya her yıl 40 milyar euroluk desteğin devamı zirvede görüşülecek. Türkiye'nin destekleyici tutum takınması bekleniyor. Kolektif savunma konusuna ayrı başlık açılması beklenirken müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi detaylıca incelenecek. Bu yıl 20'den fazla müttefik bu hedefe ulaştı. Son yıllarda uygulanan ambargolar sebebiyle bu hedefin üzerine çıkamayan Türkiye, bu yıl yüzde 2 hedefini tutturacak.