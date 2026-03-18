Savaş uzun sürecek: İsrail sığınak peşinde

Geçtiğimiz gece İsrail'de çok şiddetli patlamalar yaşandı. İran'ın misilleme saldırısı gerçekleşti ancak hiçbir uyarı sistemi devreye girmedi. Ardından saatler 11.30'a gelirken füzeler ardı ardına ateşlendi. Demir Kubbe sistemleri devreye girse de Tel Aviv merkezine gelen füze engellenemedi.

DEMİR KUBBE İSRAİL'İ VURDU

SABAH ekibi olarak kuzeyde yer alan Nahariye'ye geldik. Önce buraya Hizbullah'ın attığı bir füzenin düştüğü söylendi. Ancak daha sonra hava savunma sistemlerinin vurmuş olabileceği söylendi. 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili İsrail Ordusu soruşturma başlattı.

BİN 100 SIĞINAK

Bu sırada güvenlik zirvesinden de bir karar çıktı. İsrail genelinde 1100 ek sığınak yapılması kararlaştırıldı. Bu sığınakların 300 tanesi Samariye ve Yahudiye (Batı Şeria) bölgesinde bulunacak.

SAVAŞ, 1 AY DAHA SÜRER

İsrailli bir askeri yetkili önceki gün bir açıklama yaptı. Yetkili şu ifadeleri kullandı: Savaş planlanandan daha uzun sürdü ve en az 1 ay daha devam edecek gibi görünüyor. Rejimin devrilmesine neden olabilecek her hamleyi deneyeceğiz. ABD savaşacağı sürece biz de savaşacağız. Ama en az 1 ay sürecek. ABD'nin de Hürmüz Boğazı'nı ele geçirme planları hazır. Masadaki birkaç senaryo üzerinde çalışıyoruz.